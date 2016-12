Der Mensch hat 650 verschiedene Muskeln, die er nicht nur zur Fortbewegung oder zum Vorzeigen braucht. Überlebenswichtig ist der Herzmuskel. Auch Essen, Atmen, Sprechen und Lachen wären ohne Muskeln undenkbar. Die Ausstellung beleuchtet facettenreich den Aufbau, die Funktionsweise und die Trainierbarkeit von Muskeln, Sehnen und dem unbekannten Sinnesorgan Faszien sowie verschiedene Erkrankungen und deren Behandlungsmöglichkeiten. Informationen zu den Öffnungszeiten finden Sie hier Das Anatomische Museum der Universität Basel wurde von Professor Carl Gustav Jung im Jahr 1824 begründet. Das Museum besitzt neben neuzeitlichen Exponaten eine Vielzahl historisch wertvoller Präparate, die mit modernen Methoden restauriert wurden und neu präsentiert werden. Von besonderer Bedeutung ist ein von Andreas Vesal 1543 in Basel präpariertes Skelett (ältestes anatomisches Präparat der Welt) sowie ein Skelett, das Felix Platter 1573 hergestellt hat. Aus der Zeit von Carl Gustav Jung um 1850 sind wertvolle Wachsmodelle ausgestellt, und aus dem Jahre 1900 sind von Hanson Kelly Corning angefertigte Schnittpräparate erhalten.Es werden vor allem Originalpräparate von menschlichen Körperbereichen, Organen und Geweben ausgestellt, die systematisch und topographisch geordnet sind und den Aufbau des Körpers darstellen. Ferner wird die vorgeburtliche Entwicklung des Menschen gezeigt. Sonderausstellungen erläutern in verständlicher Form besondere Gebiete der Anatomie und deren verwandten Wissenschaften. Das Museum bietet ausserdem Workshops zu verschiedenen Bereichen für Schulklassen und Gruppen an.

(Vanja Djuric/pd)