Kandinsky, Marc & Der Blaue Reiter

Vor dem 1. Weltkrieg, zwischen 1908 und 1914, machte sich im liberalen kulturellen Klima Münchens eine internationale Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern daran, die Kunst grundlegend zu reformieren. Ihr Ziel war die Befreiung der Farbe vom Zwang, etwas darstellen zu müssen, die Befreiung der Linie von der Kontur und die der Fläche von der Illusion der Gegenständlichkeit. Es sollte nicht mehr um die Abbildung der sichtbaren Wirklichkeit gehen, sondern um die Verbildlichung geistiger Inhalte: ein Wendepunkt in der abendländischen Kunstauffassung, der Generationen von Malern prägte – bis heute.Die führenden Köpfe waren Wassily Kandinsky und Franz Marc, die sich Anfang des Jahres 1911 kennenlernten. Beide Künstler waren Revolutionäre, die, teilweise heftigen Anfeindungen ausgesetzt, unbeirrt ihre Ideen verfolgten. Kandinskys legendäre Bilder, die seinen Weg in die Abstraktion markieren, sind ebenso zu erleben wie die pantheistischen Tierdarstellungen Franz Marcs. Weitere Künstlerpersönlichkeiten, die mit Kandinsky und Marc in Verbindung standen und von denen Werke in der Ausstellung gezeigt werden, sind unter anderen Gabriele Münter, Marianne von Werefkin, Alexej von Jawlensky und August Macke.»Der Blaue Reiter«, der zum Synonym für den Aufbruch in künstlerisches Neuland geworden ist, war ursprünglich der Titel des legendären Almanachs, einer Publikation, die Kandinsky und Marc 1912 herausgaben. In ihr wurden Texte und Bilder von verschiedenen Künstlern aus unterschiedlichen Kulturen und Epochen versammelt. Der Almanach war keine Programmschrift im engeren Sinn; allein die Zusammenstellung heterogener Werke der europäischen wie auch der aussereuropäischen Kunst, von sogenannter hoher Kunst und Volkskunst, war Programm genug. Kandinsky und Marc waren davon überzeugt, dass nicht formale Faktoren massgeblich seien, sondern der Inhalt. Da sich Form und Stil unablässig ändern, ist für das Kunstschaffen die »innere Notwendigkeit« das alles entscheidende Kriterium.In dieser Ausstellung sind über 90 Werke aus bedeutenden internationalen Museen und Privatsammlungen zu sehen, darunter selten ausgestellte Meisterwerke aus den USA und Russland. Mit einer Auswahl von mehr als 30 Werken wird in einem eigens dafür eingerichteten Raum der Almanach vorgestellt.Die Ausstellung »Kandinsky, Marc & Der Blaue Reiter« wurde grosszügig unterstützt durch:Kommunikationspartner der Ausstellung: MANORWir sind an 365 Tagen im Jahr für Sie da: Montag bis Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr und mittwochs von 10.00 bis 20.00 Uhr.Für den Besuch der Fondation Beyeler können Sie Ihr Eintrittsticket an der Museumskasse beziehen oder Sie haben die Möglichkeit Ihr Ticket online über Reservix oder in Kombination mit einem Bahnticket über RailAway zu buchen. Bitte beachten Sie, dass online Tickets nur in ausgedruckter Form akzeptiert werden.Montags (ganzer Tag) und mittwochs ab 17 Uhr CHF/ € 20. – (ausgenommen Feiertage)Bitte beachten Sie den geänderten Eintrittspreis für Erwachsene während der Ausstellung «Monet» vom 22. Januar bis zum 28. Mai 2017 CHF/ € 28. – Kinder bis 10 Jahre freier EintrittFreier Eintritt für Art Club MitgliederJeweils ein Eintritt für Monet, Wolfgang Tillmans, Paul Klee, erhältlich bis 28. Mai 2017, Rabatte sind nicht kumulierbar.Wir empfehlen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Am besten erreichen Sie die Fondation Beyeler mit Tram Nr. 2 ab Bahnhof Basel SBB (Richtung „Badischer Bahnhof“) bis „Badischer Bahnhof“, umsteigen auf Tram Nr. 6 (Richtung „Riehen Grenze“) bis Haltestelle „Fondation Beyeler“. Dauer: ca. 25 Minuten. Oder direkte Bahnverbindung ab Bahnhof Basel SBB und Badischem Bahnhof nach Riehen (Richtung „Zell im Wiesental, DE“), anschliessend ca. 5 Minuten Fussweg.FONDATION BEYELERBaselstrasse 101CH-4125 Riehen / BaselTel. +41 61 645 97 00Fax +41 61 645 97 19E-Mail: info@fondationbeyeler.ch

