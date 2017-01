Ein Bildungsunternehmen setzt auf Plattformen

Seit der Generation Y hat im Geschäftsalltag das Thema «Networking» an Stellenwert gewonnen. Die Nutzung von digitalen Netzwerken und innovativen Plattformen ist ein wichtiger Bestandteil des beruflichen und des privaten Alltags. Dennoch können digitale Kontakte nicht mit persönlichen Begegnungen abgedeckt werden. Events haben ein gutes Nachrichtenwertpotenzial. Informationen, die in digitalen Kanälen verfälscht, ergänzt oder weiterentwickelt werden können, werden bei Veranstaltungen direkt vermittelt. «Es ist ein Privileg, dass unser Umfeld Zeit mit uns verbringt, und es ist unsere Pflicht, diese sinnvoll zu gestalten », sagt Nicole Berner, Leiterin Marketing, Kommunikation und Verkauf der WKS KV Bildung. Ein Event ist ein Instrument der Know-how-Vermittlung, der Markenführung und der persönlichen Beziehungspflege. Gemeinsam Zeit verbringen heisst für Unternehmen zudem Werte und Marken erlebbar machen und Persönlichkeit zeigen. So setzt auch die WKS KV Bildung auf innovative Plattformen.Der Wandel der Generationen ist sichtbar. Was früher nur für die Familie war, veränderte sich nach Jahrzehnten zur My-Gesellschaft. Wir präsentieren uns auf Facebook , tragen Kleider mit aufgedruckten Persönlichkeiten und Taschen mit Kantonswappen. Der Unterschied zeigt sich beispielsweise beim Konsum von Kaugummi: Die alte Generation kaute stundenlang an einem Kaugummi, die junge Generation spuckt ihn aus, sobald er keinen Geschmack mehr hat. So mutet vordergründig das Verhalten am Arbeitsplatz an: Die junge Generation beisst sich weniger durch, ist weniger sorgfältig, dafür mehr auf sich selbst bezogen und verschwenderisch. Solche Generalisierungen beinhalten sicher ein Quäntchen Wahrheit, aber auch viele Irrtümer und Missverständnisse. Die alte Generation darf nicht mit der Arroganz der Erfahrung auftreten, die junge nicht mit dem Vorurteil «alt gleich veraltet».Wie gehen Führungskräfte damit um? Herrscht die Ichbezogenheit auch in der Führung? Ist ein gesunder Generationenmix von Vorteil und wie kann die Bildung früh Einfluss nehmen? Am 25. Januar 2016 referierten Charles Donkor, Human Capital Consulting bei PwC und Daniela Landherr, Manager Technical Programs EMEA bei Google, im Kursaal Bern und beantworteten Fragen zu verschiedensten Generationen. Rund 1000 geladene Gäste besuchen jedes Jahr das von der WKS KV Bildung organisierte und von verschiedenen Sponsoren getragene Berner Wirtschafts- und HR-Forum Networking bedeutet, seine persönlichen Beziehungen auf- und auszubauen. Gute Kontakte können Vorteile im beruflichen und im privaten Umfeld bringen. Durch das Internet und die neuen Medien ist eine weltweite Vernetzung einfach geworden. Dennoch - beziehungsweise erst recht - kommt dem persönlichen Gespräch hohe Bedeutung zu. Die WKS KV Bildung hat sich des Themas angenommen und das Networking direkt in den Bildungsgang der «Höheren Fachschule für Wirtschaft» integriert. Der öffentliche Anlass fördert und fordert die Teilnehmenden. Gemeinsam mit Gästen werden fünf zentrale Erfolgsfaktoren einer Thematik in Workshops erarbeitet und im Plenum diskutiert.Die grösste KV-Abschlussparty des Jahres, das KV-Fescht , findet jeweils im Juli statt. An dieser Party wird gemeinsam auf den Abschluss angestossen und man trifft künftige oder ehemalige «KVler».Nach dem Grundgedanken von Henry Ford entstand das Format im Brennpunkt: «Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg.» Themen wie «Verantwortungsvolle Führungskompetenz» oder «Simplicity - die Kunst, die Komplexität zu reduzieren» werden gemeinsam im kleinen Kreis persönlich, transparent und ehrlich diskutiert. Zusammen mit der DC Bank ermöglicht die WKS KV Bildung ihrem Umfeld eine exklusive Arbeitsplattform anlässlich eines Frühstücks.Interessierte können mit der WKS KV Bildung gemeinsam Formate entwickeln und Themen für Trendseminare erarbeiten. Die WKS KV Bildung freut sich auf eine Kontaktaufnahme . Mehr wissen - Grosses bewegen.

