Am Morgen #Wasserhose über dem Bodensee. Sie bilden sich bei hoch labiler Luftschichtung, d.h. beim Durchzug von Höhenkaltluft. ^je pic.twitter.com/M36WOgrGwk - SRF Meteo (@srfmeteo) 18. April 2017

Eine Wasserhose wird nur dann zur Gefahr, wenn sich kleinere Schiffe oder Menschen in der Nähe aufhalten. Im Vergleich zu Tornados sind Wasserhosen mit einer Dauer von 10 bis 30 Minuten relativ kurzlebig und weit nicht so zerstörerisch wie brutale Naturgewalt eines Tornados.Wasserhosen entstehen meist in der Herbstzeit über Ozeanen oder grossen Seen. Für die Entstehung einer Wasserhose gibt es zwei Voraussetzungen: die Wasseroberfläche muss warm sein und die Luft darüber muss kalt sein. Dazu kommt, dass die Umgebung sehr still sein muss, es darf also kein starker Wind wehen.Meist treten Wasserhosen vor oder während Gewittern auf. Durch das warme Wasser und die kalte Luft bilden sich ortsfeste Wolken. Winde aus verschiedenen Richtungen bilden anschliessend eine sich drehende Windhose.In den Gewitterwolken kondensiert das Wasser und die Rotation der Windhose saugt zusätzlich Wasser aus dem Gewässer nach oben, was schlussendlich die Entstehung des sichtbaren Wassertornados erklärt.Das Naturspektakel wurde schon mehrmals in der Schweiz gesichtet. Zuletzt auf dem Zürichsee und vermehrt am Bodensee.

